Le parquet ouvre une enquête sur l'ambulance des pompiers ciblées par des projectiles

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête concernant une ambulance des pompiers ciblés par des projectiles lundi soir dans le centre de Bruxelles. Aucun suspect n'a pour l'heure été interpellé ou appréhendé, indique mardi son porte-parole.

Une ambulance qui s'était rendue lundi vers 21h dans la rue d'Ophem, dans le centre de Bruxelles, pour porter secours à une femme ivre a été l'objet d'un jet ou d'un tir de projectile par un groupe de personnes qui se trouvaient sur les lieux de l'intervention.

Une vitre latérale du véhicule a volé en éclats sous l'impact. Il n'y a pas eu de blessé. La direction générale des pompiers de Bruxelles compte porter plainte contre X.

La police locale s'est rendue sur les lieux et a dressé un procès-verbal. Aucun suspect n'a encore été identifié ou interpellé et on ignore pour l'heure quel type de projectile a été utilisé.