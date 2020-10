Le parquet ne demande pas de poursuite de policier dans l'affaire du jeune mortellement fauché par un combi en 2019

C’est une affaire qui avait fait grand bruit en août 2019. Mehdi, un jeune d’homme de 17 ans, a été mortellement fauché par un combi de police en intervention, alors qu’il traversait la rue Cantersteen dans le centre-ville de Bruxelles, peut-être pour fuir un contrôle des forces de l’ordre. Une plainte avait été déposée par la famille et un juge d’instruction désigné.

Aujourd’hui, on apprend que l’enquête est clôturée et que le parquet de Bruxelles ne va demander le renvoi d’aucun policier en justice. Dans un communiqué, le parquet explique : "Le juge d’instruction n’a estimé devoir inculper personne dans le cadre de ce dossier ce qui revient à dire qu’aucun indice sérieux de l’existence d’une infraction pénale n’a été retenu. Le dossier de la procédure a été renvoyé au parquet de Bruxelles qui a tracé un réquisitoire de non-lieu pour absence de charges suffisantes à l’encontre des protagonistes du dossier et notamment du conducteur du véhicule de police".

En d’autres mots, le parquet ne va pas demander l’ouverture d’un procès à l’encontre de policiers. C’est ce qui sera plaidé devant la chambre du conseil. C’est elle qui, au final, devra statuer sur les charges existantes ou non dans le présent dossier. En clair, déterminer si un procès doit avoir lieu ou pas et avec qui comme prévenu. La date de l’audience de cette chambre n’est pas encore connue.