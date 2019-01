Le parquet de Bruxelles ouvre une information judiciaire sur le Logement molenbeekois

Après l'audit, place à l'information judiciaire. La Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB) a fait réaliser un audit sur le fonctionnement de la société molenbeekoise de logements sociaux à la demande de la Ministre bruxelloise du Logement, Céline Frémault. L'audit a révélé un certain nombre de dysfonctionnements, dont certains pourraient être passibles de poursuites judiciaires. La SLRB a donc transmis les conclusions au parquet, qui a décidé d'ouvrir une information judiciaire.

La direction informe le personnel

Ce vendredi après-midi, la direction du Logement molenbeekois a informé le personnel du contenu de l'audit et des exigences de l'autorité de tutelle (la SLRB, donc). La société dispose de 15 jours pour mettre en oeuvre les recommandations de l'audit. Faute de quoi, la SLRB dispose de deux options : l'envoi d'un commissaire spécial ou se substituer aux organes dirigeants du Logement molenbeekois pour en prendre le contrôle. Pour le président du CA de la SISP (société immobilière de service public), certaines des exigences peuvent être satisfaites dans le délai fixé, d'autres non. Rédiger un cahier des charges, le traduire et passer un nouveau marché public nécessite davantage que deux semaines. Par contre, s'il s'agit de démontrer la bonne volonté du Logement molenbeekois de se mettre en ordre sur le plan administratif, l'échéance peut être tenue sans difficultés, explique le président Michel Eylenbosch.