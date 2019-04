Le Parlement francophone bruxellois adopte le principe des "salles de shoots" pour toxicomanes

Elles s'appelleront officiellement "salles de consommation à moindre risque" ou SCMR. Elles verront sans doute bientôt le jour en région bruxelloise, une fois entré en vigueur le décret voté ce vendredi au Parlement francophone bruxellois (ou Assemblée de la Commission communautaire française selon l'appellation officielle) à l'unanimité moins une voix.

Réduction des risques

Ce dispositif s'inscrit dans une logique de réduction des risques pour les consommateurs de drogues. Il est déjà opérationnel dans plusieurs pays d'Europe où il a démontré son efficacité depuis une trentaine d'années. Les SCMR permettent de réduire la mortalité des usagers de drogue en leur procurant un environnement sain, sécurisé, médicalisé et surveillé par du personnel compétent. Elles limitent la consommation de drogue en rue, en présence du public, tout en diminuant le sentiment d'insécurité. L'objectif est également de prévenir la criminalité́ dans et aux abords des lieux de consommation. Enfin, grâce à la présence d'intervenant médico-sociaux, ces centres favorisent la prise en charge des toxicomanes et facilitent une éventuelle sortie de la dépendance aux stupéfiants.

Des garde-fou pour les riverains

On s'en doute, les riverains des salles de consommation à moindre risque pourraient voir d'un mauvais oeil l'ouverture de ce genre de lieux à proximité de leur domicile. C'est la raison pour laquelle le décret adopté ce vendredi prévoit des conditions strictes. Les services d'aide aux toxicomanes désireux d'ouvrir une SCMR devront respecter les points suivants :

Disposer de locaux adaptés en termes de logique de trajectoire de soins, transdisciplinaire et d’accueil inconditionnel Organiser une collaboration effective avec un ou plusieurs établissements hospitaliers ; Disposer d’un contrat à faire signer préalablement par chaque usager de la salle. Organiser des rencontres périodiques avec le voisinage et disposer d’une ligne téléphonique directe permettant aux riverains de prévenir les responsables de la salle en cas d’événements problématiques. Disposer d’une convention de collaboration établissant un lien structurel avec la zone de police concernée et le service de prévention de la commune concerné.

Reste à présent à passer à l'acte. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), s'est déjà dit disposé à accueillir une SCMR sur son territoire.