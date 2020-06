Le Parlement bruxellois dénonce les propos du délégué SLFP Eric Labourdette auprès de son syndicat

Le permanent du Syndicat Libre de la Fonction publique (SLFP) auprès du Siamu de Bruxelles, Eric Labourdette, risque de se mordre les doigts d'avoir récemment, sur les réseaux sociaux, parlé des "députés bonobos" après des incidents entre policiers et jeunes à Anderlecht.

Le Parlement écrit au SLFP

Dans un premier temps, la sortie d'Eric Labourdette n'a fait réagir que l'un ou l'autre député lors des questions d'actualité en séance plénière. Le délégué syndical avait nié toute intention raciste dans ses propos, espérant s'en doute s'en tirer à bon compte.

Mais l'incident pourrait laisser des traces. Au nom de la commission des affaires intérieures du Parlement bruxellois, son président, le libéral flamand Guy Vanhengel, a envoyé un courrier aux instances du SLFP. Ce sont pas moins de quatre lettres qui sont parties de la rue du Lombard : une à l'attention du "Président général SLFP", une autre adressée à la secrétaire générale du syndicat, plus deux missives envoyées aux responsables national et régional du SLFP-ALR (pour Administrations locale et régionale).

Condamnation des propos attendue

Dans sa lettre, Guy Vanhengel qualifie l'usage du mot bonobo par Eric Labourdette d'"insultant, méprisant, inacceptable (...) tant pour les députés que pour l'institution parlementaire". Il demande aux dirigeants syndicaux de condamner ces propos. On attend désormais la réaction des instances du SLFP.