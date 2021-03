Le parlement bruxellois adopte les 184 recommandations de la commission spéciale Covid

Le parlement bruxellois a validé vendredi les 184 recommandations de la commission spéciale Covid qui s’est penchée durant plusieurs mois sur la manière dont le gouvernement bruxellois et la Commission Communautaire Commune devraient faire face à une crise telle que celle liée à la pandémie actuelle. Il n’y a eu aucun vote de rejet. Dans l’opposition, le cdH a voté comme la majorité en faveur des recommandations. L’ensemble du groupe PTB s’est abstenu, tout comme David Weytsman (MR), Cieltje Vanachter (N-VA), le Vlaams Belang et Pepijn Kennis (Agora).

Les recommandations présentées par le détail il y a une dizaine de jours sont fondées sur la manière dont la crise a été gérée à Bruxelles dans ses volets prévention, sécurité et coordination ; social et santé ; économie et emploi. Un quatrième volet, plus transversal, reprend des recommandations en matière de limitation des libertés, de contrôle démocratique et de vie privée.

Unité de commandement, coordination (e.a entre autorités fédérales, régionales et communales compétentes), cohérence dans les décisions et la communication à tous les étages de la chaîne de décisions, planification de la distribution, gestion de stocks stratégiques sont les mots-clés qui reviennent le plus souvent dans le premier volet consacré à la sécurité, à la coordination et aux pouvoirs locaux.

Le deuxième consacré au social et à la santé est le plus vaste (105 recommandations).

On y appelle à une meilleure structure de coopération entre Iriscare la Commission Communautaire Commune et les autres services publics compétents en matière de social et de santé à Bruxelles.

Les commissaires plaident en faveur d’un plan pandémie d’équipements de protection

Ils demandent de mettre en place, au sein d’un Iriscare renforcé, un stock stratégique d’équipements de protection individuelle pour les institutions de soins et d’hébergement dépendant de la Commission Communautaire Commune à Bruxelles.

En matière de dépistage, ils insistent sur la nécessité de garantir l’articulation avec les médecins généralistes, en collaboration avec les centres de tests et les hôpitaux, et de simplifier les procédures administratives liées aux tests.

Les médecins généralistes devraient également être plus impliqués dans l’élaboration des plans de gestion des crises.

En ce qui concerne les hôpitaux, les demandes s’adressent surtout au fédéral, compétent en la matière.

Dans les maisons de repos

Un nombre significatif de recommandations concernent les maisons de repos et le vieillissement : s’appuyer plus sur les modèles alternatifs à l’hébergement en MR/MRS ; tirer les leçons des bonnes pratiques dans les établissements peu touchés par la pandémie ; renforcer la formation du personnel ; former l’ensemble des cadres à la gestion de crise ; renforcer les conventions entre MR/MRS et hôpitaux et mettre en place dans chaque établissement un protocole de confinement adapté pour maintenir le bien-être du résident.

Les commissaires demandent une révision des conditions d’agrément notamment en repensant les quotas de soignants, en désignant un référent hygiéniste pour chaque établissement, en incluant un renforcement de la formation continue en matière d’hygiène et de lutte contre les maladies infectieuses ; et en prévoyant la présence d’un médecin coordinateur dans chaque établissement.

Sur le plan social et économique

Sur le plan social, plusieurs points d’attention concernent les CPAS, le maintien de l’aide alimentaire, un moratoire sur les expulsions domiciliaires, mais aussi les personnes en situation de handicap et les sans-abri.

Sans être exhaustif, les recommandations du volet économie et emploi concernent la concertation et l’encadrement des mesures de soutien ; la modulation des primes en adéquation avec la situation des entreprises, la coordination des mesures régionales et locales, l’élargissement encadré du "take away" et du numérique, la poursuite de la réflexion sur les prêts citoyens, la prolongation des délais de délivrance des permis. Elles portent aussi sur l’attention portée aux commerces de proximité et à l’Horeca.