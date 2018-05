Le parc de Bruxelles fête l'Iris bruxellois

A l'occasion de la fête de l'Iris ce dimanche, le Parc de Bruxelles est envahi par plus de 100 associations bruxelloises qui proposent des activités sportives, culturelles ou patrimoniales pour tous les âges. Parmi celles-ci, il y a notamment les yoga du rire. L’art de rue est également mis à l’honneur. Des compagnies artistiques belges et internationales proposeront des spectacles courts et poétiques.

La Région de Bruxelles-Capitale célèbre son 29ème anniversaire les 5 et 6 mai. Des concerts gratuits aux diverses animations de rue, la Fête de l’Iris est l'un des événements phares de l’année culturelle et festive bruxelloise.

Dès la fin de l’après-midi dimanche, la scène de la Place des Palais accueillera le projet " MIXITY sings BREL ", qui clôturera ce week-end festif.