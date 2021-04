Le parc d'aventure "Sortilège" rouvre ses portes à Neder-Over-Heembeek

Victime d’un incendie le 14 février dernier sur une partie de ces installations, le parc d’aventure Sortilège à Neder-Over-Heembeek a rouvert ses portes ce week-end. Malgré le temps maussade, les familles étaient nombreuses pour se plonger le temps d’une après-midi dans un univers fantastique et moyenâgeux.

Sortilège, c’est un jeu d’aventure en pleine nature. Les enfants évoluent avec leurs parents dans une mission qui leur est confiée par un prince à la recherche de chevaliers. Munie d’une carte, chaque famille passe d’épreuves en épreuves pour récolter un maximum de points. Les enfants croiseront sur leur parcours, sorcières, mages et guerriers qui les mettront au défi.

Un terrain de jeu de 40 hectares

"On est au sein de la première forêt urbaine de Belgique" explique Benoît Dallemagne, le concepteur du jeu. "Le lieu offre une biodiversité exceptionnelle. Il y a des champs, des marécages, des prairies, des bois. Quand j’étais plus jeune, j’ai toujours été frustré de voir des panneaux qui m’interdisaient de marcher sur les pelouses dans les parcs. C’est ce qui m’a poussé à créer ce concept. La nature est un merveilleux endroit pour la découverte, pour le jeu à condition de la respecter et de veiller au maintien de la biodiversité bien entendu".

Sortilège est ouvert tous les samedis et dimanches de 13 heures à 18h30. Ainsi que les mercredis et jeudis en période de vacances scolaires.