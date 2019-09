Le Palais de justice de Bruxelles sans ses échafaudages : ce youtubeur l'a fait sur Photoshop

Vous en avez pas marre de voir ce magnifique monument défiguré par tous ces échafaudages ? Aujourd’hui je vais essayer de vous transporter en 2030 ou en 2040 (difficile à dire), en tout cas dans un futur lointain, où le palais de justice de Bruxelles serait enfin libéré de tous ses échafaudages. Du coup, je me suis armé de mon logiciel de prédilection, Photoshop, pour effacer un à un les échafaudages et vous montrer à quoi pourrait ressembler le plus beau palais de justice du monde une fois totalement rénové. J’espère que le résultat vous plaira ! N'hésitez pas à partager la vidéo pour montrer au monde le vrai visage du notre beau palais ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ABONNEZ-VOUS → https://bit.ly/2KJb93K INSTAGRAM → https://goo.gl/ZTbfmc FACEBOOK → https://www.facebook.com/BaloYT/ TWITTER → https://twitter.com/BaloPrisonnier DRIBBBLE → https://dribbble.com/BaloPrisonnier MON SITE → https://baloprisonnier.com MUSIQUE → https://soundcloud.com/hunterisblue

Je retire les échafaudages du palais de justice de Bruxelles - 06/09/2019 Vous en avez pas marre de voir ce magnifique monument défiguré par tous ces échafaudages ? Aujourd’hui je vais essayer de vous transporter en 2030 ou en 2040 (difficile à dire), en tout cas dans un futur lointain, où le palais de justice de Bruxelles serait enfin libéré de tous ses échafaudages. Du coup, je me suis armé de mon logiciel de prédilection, Photoshop, pour effacer un à un les échafaudages et vous montrer à quoi pourrait ressembler le plus beau palais de justice du monde une fois totalement rénové. J’espère que le résultat vous plaira ! N'hésitez pas à partager la vidéo pour montrer au monde le vrai visage du notre beau palais ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ABONNEZ-VOUS → https://bit.ly/2KJb93K INSTAGRAM → https://goo.gl/ZTbfmc FACEBOOK → https://www.facebook.com/BaloYT/ TWITTER → https://twitter.com/BaloPrisonnier DRIBBBLE → https://dribbble.com/BaloPrisonnier MON SITE → https://baloprisonnier.com MUSIQUE → https://soundcloud.com/hunterisblue

"Ça fait des dizaines d’années que ces échafaudages sont posés sur le Palais et ce qui est encore plus absurde, c’est que ces échafaudages posés en 2005 ont eux-mêmes dû subir une rénovation en 2010, explique Balo dans sa vidéo. Donc en gros, à part sur des vieilles photos datant des années 70 ou 80, il est très dur de voir à quoi ressemblerait le palais sans les échafaudages en 2019. Et c’est là que j’interviens pour remédier à ça."

Une intervention qui commence sur la place Poelaert par un cliché et qui se termine devant son ordinateur grâce au logiciel Photoshop. Au total, 12 heures de travail auront été nécessaires à ce féru du logiciel de retouche photo. "J’ai utilisé l’outil qui s’appelle le tampon de duplication et j’ai simplement dupliqué des matières de pierres sur les échafaudages pour les effacer petit à petit. J’ai fait pareil sur les contours avec des morceaux de ciel que j’ai dupliqué par dessus. Le seul souci, c’est que j’ai du les faire un par un donc ça a pris énormément de temps." Et il faudra attendre encore plus longtemps pour comparer ce résultat avec la réalité. La rénovation est prévue pour 2040.