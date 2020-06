Le musée Horta ouvre une nouvelle salle et une exposition sur l'ornement Art nouveau

Le musée Horta, situé rue Américaine à St-Gilles, ouvrira dès jeudi au public l’atelier des dessinateurs de Victor Horta et exposera une large fresque composée de plus de 80 tissus et papiers peints de la fin du XIXe siècle.

L’exposition temporaire "L’ornement Art nouveau" sera accessible au public jusqu’au 27 septembre prochain. Parmi les dessins qui composent la fresque, 61 sont inédits.

Œuvres majeures et productions anonymes

Les œuvres de neuf créateurs majeurs de l’art nouveau européen, parmi lesquels William Morris, Henry van de Velde et Josef Hoffmann, entreront en dialogue avec des productions anonymes de la collection bruxelloise privée de M. Van Hoe, qui sera exposée au public pour la première fois. Ces dessins sont envisagés depuis leurs ébauches jusqu’à leurs formes définitives afin de permettre aux visiteurs de s’intéresser aux différentes étapes de la production formant le processus de création. Il s’agira a priori de la "dernière exposition sur l’art nouveau organisée par le musée avant 2022", remarque Benjamin Zurstrassen, conservateur du musée Horta.

Un espace restauré

Pour son ouverture permanente au public, la salle des dessinateurs de l’atelier de Victor Horta comptera 60 quincailleries et moulages qui illustrent son traitement de l’ornement et sa manière de travailler. L’espace restauré a ainsi été aménagé pour mettre en perspective l’espace créatif de ce maître de l’art nouveau.

Retour aux horaires normaux

Après une ouverture restreinte aux week-ends depuis fin mai, le musée retrouve ses horaires normaux pour l’été avec un nombre restreint de visiteurs et une circulation à sens unique visant à convenir aux recommandations sanitaires pour lutter contre la propagation du COVID-19. Les visiteurs entreront par la porte de l’atelier et sortiront par l’extension moderne. La réservation en ligne au préalable ne sera pas obligatoire mais encouragée.