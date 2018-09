Le MR d'Evere tire à boulets bleus sur le Ministre VLD Guy Vanhengel

La tête de liste du MR à Evere, Alain Vander Elst ne digère pas la présence de Guy Vanhengel et d'autres candidats Open VLD sur la liste du bourgmestre PS Rudi Vervoort. Ce n'est pourtant pas la première fois que le n°2 du gouvernement bruxellois se présente, à l'échelon local, sur la liste emmenée par le bourgmestre (actuellement empêché) Rudi Vervoort. Le MR everois se montre lui partisan d'une liste associant les deux composantes linguistiques de la famille libérale. Mais ce n'est pas la seule pierre d'achoppement entre libéraux à Evere.

Le VLD parraine la N-VA

Ce qui fait littéralement fulminer Alain Vander Elst, c'est la présence d'une liste N-VA à Evere. Une liste seulement composée de deux candidats, soit le minimum légal. Une liste surtout qui a bénéficié du parrainage de deux élus Open VLD, Guy Vanhengel et Martine Raets.

Non seulement, Monsieur Vanhengel, qui prône joyeusement le rapprochement entre MR et Open VLD dans de nombreuses communes socialistes sauf la sienne, fait à nouveau une mésalliance avec les socialistes", dénonce Alain Vander Elst, "MAIS en plus, il aide la N-VA à présenter une liste dans notre belle commune".

Guy Vanhengel fut pourtant le premier à répliquer au chef de file des libéraux bruxellois, Didier Reynders, quand celui-ci s'est prononcé pour une alliance MR-VLD au niveau du gouvernement bruxellois, rappelant que les partis flamands de Bruxelles décidaient librement entre eux de la composition de l'aile néerlandophone de la coalition régionale. Au passage, Guy Vanhengel se montrait clairement hostile à la participation de la N-VA au gouvernement.

"A Evere on n'aime pas les querelleurs"

Le Ministre Vanhengel assume son parrainage de la N-VA. "Je suis un homme favorable à la coopération et pas à la confrontation. A Evere, on n'aime pas les querelleurs". On suivra avec attention le score de la N-VA à Evere le soir du 14 octobre.