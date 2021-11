Le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort en mission officielle à La Havane

Le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, a entamé lundi une mission officielle de quelques jours à La Havane dans le cadre de la 16e édition de la "Semana Belga".

Il saisira cette occasion pour renforcer par de nouvelles collaborations l'accord de coopération qui lie la Région bruxelloise à la capitale cubaine depuis plus de 20 ans.

Activités culturelles, rencontres politiques

Au programme de cette mission développant plusieurs thématiques dont l'intelligence artificielle, le patrimoine, l'art et le handicap, des activités académiques et culturelles mais aussi des rencontres politiques.

La délégation bruxelloise est composée, outre de l'administration Brussels International qui coordonne l'ensemble, des deux universités bruxelloises, l'ULB et la VUB, mais aussi des opérateurs culturels reconnus comme le Musée Arts & Marges, le Créahm-Bruxelles (Création et Handicap mental) et Kanal-Pompidou.

Diverses priorités communes animent La Havane et Bruxelles dans le domaine académique, dont la création du lien entre les petites entreprises et l'université pour rapprocher les résultats de la recherche à la pratique et le positionnement de plus en plus fort des universités en tant qu'acteurs de développement économique et social.

Accompagnées par le ministre-président bruxellois, la VUB et l'ULB renforceront, dans ce cadre, leur programme d'échanges avec l'Université de La Havane UH et l'Université des Sciences Informatiques UCI.

Rudi Vervoort rencontrera également le Vice-ministre cubain de l'Enseignement Supérieur.

Semana Belga

La 16e édition de la "Semana Belga", organisée par l'Ambassade de Belgique à Cuba et à laquelle participe régulièrement la Région bruxelloise (la précédente visite remonte à 2018), met à l'honneur les thématiques de l'Art Brut et de la Bande Dessinée.

Quatre expositions réalisées par les institutions bruxelloises Arts & Marges, le Créahm-Bruxelles et la Maison Autrique en collaboration, entre autres, avec le Bureau de l'Historien animent cette semaine belge.

Toujours dans le cadre du patrimoine et de la culture, le ministre-président sera accompagné par Kanal-Pompidou pour une visite de la Fabrica de Arte Cubano (FAC) et une rencontre avec la direction de ce centre culturel hors du commun.

Installée dans une ancienne usine d'huile du dynamique quartier de Vedado, la FAC a pour but de promouvoir et soutenir l'art contemporain cubain sous toutes ses formes mais aussi faciliter les échanges entre les artistes et le public.

Avec l'Art Brut, le programme de la mission s'intéresse également à la thématique du Handicap. Le Créahm, laboratoire d'expérimentation artistique qui propose des ateliers d'arts visuels et de spectacle vivant pour les personnes handicapées mentales, mettra à l'honneur des œuvres de ces derniers lors de ses expositions.

Durant la mission, le ministre-président bruxellois rencontrera par ailleurs les représentants du Bureau de l'Historien de La Havane pour évoquer les collaborations possibles en plus de celles déjà réalisées auparavant, avec notamment la Direction des Monuments et des Sites de la Région bruxelloise.

La délégation terminera son programme par un parcours Art Nouveau dans la capitale cubaine et la visite du site Jardines de la Tropical. un parc Art Nouveau construit à l'origine comme parc récréatif de la deuxième usine de bière créée à La Havane. Ce lieu est aussi convoité par une association de brasseurs cubains qui désirent y développer une petite brasserie artisanale.

Ces derniers rencontreront Rudi Vervoort afin d'identifier les modalités de coopération possibles.