Le ministre Ben Weyts veut supprimer l'arrêt de bus de De Lijn à Bruxelles-Nord

De Lijn : la gare du Nord ne sera plus desservie - JT 13h - 26/11/2018 Si vous prenez le train en gare du Nord, sachez que depuis ce lundi matin il n'y a plus d'arrêt de bus de "De Lijn" devant la gare bruxelloise. Selon la société flamande, soutenue par son Ministre flamand de tutelle, la gare est devenue un lieu insalubre à cause de la présence de migrants. Ecoutez à ce propos les réactions contrastées d'usagers des lignes de De Lijn.