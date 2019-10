Le meilleur chocolatier de Bruxelles est à Uccle

Le meilleur chocolatier de Bruxelles est... Français ! En tout cas, selon le guide gastronomique Gault&Millau qui a présenté pour la quatrième année son guide des Chocolatiers. Jérôme Grimonpon est arrivé de l'Hexagone il y a 25 ans pour étudier le chocolat en Belgique. "Et malheureusement pour mes parents, je n'ai pas quitté ni la Belgique ni le chocolat depuis", sourit-il ce mardi matin au micro de Geoffroy Fabré dans VivaBruxelles.

Jérôme Grimonpon a été récompensé du titre de meilleur chocolatier 2020 par Gault&Millau "tant pour la qualité que l'originalité de ses produits chocolatés", précise le guide gastronomique. Les tests se font d'ailleurs à l'aveugle. "Les inspecteurs du guide sont venus un jour acheter des produits chez moi de manière anonyme et je ne savais absolument pas qu'ils travaillaient pour Gault&Millau".

Et quand on lui demande quelle est la spécialité qui le caractérise ? "Je dirais que c'est l'une de mes première praline qui a été primée. Une praline faite avec une gelée de Yuzu (un agrume japonais, ndlr) et une ganache au thé de matcha".

Le guide Gaul&Millau recommande, sur base de dégustations effectuées en toute indépendance, 88 chocolatiers en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, pour 130 magasins, soit 25 adresses de plus que l'an dernier.

Un artisan par Région a été primé cette année. A côté de Jérôme Grimonpon à Bruxelles, on retrouve Ariqua Denis à Andenne pour la Wallonie et Joost Arijs à Gand pour la Flandre.