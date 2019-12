Le Med Tech Atelier: les jeunes entrepreneurs bruxellois peuvent créer des prototypes médicaux

Le Med Tech Atelier

Tester une nouvelle technologie demande du matériel, des outils spécifiques et bien souvent cela coûte cher. L’objectif principal du Med tech atelier est d’aider les jeunes entrepreneurs à valider leur projet. Pour Louis Philippe Broze, codirecteur d’une start-up à Forest, ce genre d’atelier est très intéressant. Il a imaginé une attelle orthopédique, " non seulement on peut prendre sa douche avec mais en plus ça ne gratte pas ", atteste-t-il. L'attelle est donc aérée, résistante à l’eau et imprimée en 3d. Le Med tech atelier va lui permettre de tester son projet, " on va pouvoir simuler la flexion et l’extension du poignet, on va pouvoir voir si le plastique va mal se comporter à un endroit ", explique Louis Philippe Broze, " si c’est le cas, on doit changer le modèle, l’adapter avant de l’imprimer et que le patient puisse le porter ". Le problème pour Thibault Kyun, concepteur de l'équipement du Med Tech atelier, c’est que " cet équipement prend de la place et est fort coûteux ".