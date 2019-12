Le marché schaerbeekois victime des travaux : les maraîchers protestent

Ce mercredi soir, des maraîchers schaerbeekois se rendront au conseil communal. Ils protestent contre la fin annoncée du marché sur la place Lehon… " On est là pour parler avec la commune, on aimerait un déplacement du marché et pas la suppression de celui-ci ", témoigne une commerçante mécontente. La commune leur a annoncé la fin de ce marché en novembre 2020 et ce pour une période de 4 ans…

Une décision qui fâche

" Ce marché compte parmi les plus important de Bruxelles, je comprends que ce soit difficile mais il y a moyen de le déplacer ", s’exprime une marchande. La commune de Bruxelles n’a pas d’autres choix que de fermer le marché, en raison de la construction d’une ligne de métro qui engendrera de gros travaux dans la rue Royale Sainte-Marie. " Moi j’habite dans cette rue, je ne veux pas que le marché s’arrête, c’est notre quartier ", s’exprime une habitante du quartier.

" C’est un marché qui attire beaucoup de monde, c’est important pour le chiffre d’affaires ", continue un maraîcher, " certains d’entre nous n’ont pas d’autres activités à part celle-là, c’est une catastrophe parce que c’est notre métier, c’est ce qui occupe nos semaines. Je suppose que s’ils commencent avec celui-ci, les autres marchés de Bruxelles suivront ".