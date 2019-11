Le magasin schaerbeekois qui résistait à Carrefour a fait aveu de faillite

Au mois d'août, le gérant du Carrefour Express de l'avenue Rogier, à Schaerbeek, avait obtenu un jugement favorable devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Il avait jusqu'au 14 novembre pour trouver une solution financière et un plan lui permettant d'apurer les dettes contractées envers son franchiseur, le géant français de la distribution Carrefour.

Une mission impossible

Carrefour, pour sa part, avait mis fin unilatéralement à sa relation contractuelle avec son franchisé comme le permet le contrat de franchise au mois de juin. Il souhaitait reprendre possession des lieux et confier la gestion du magasin à l'une de ses filiales. Le franchisé avait en effet accumulé des pertes importantes. Bien décidés à ne pas se laisser faire, le gérant et son épouse avaient assigné Carrefour en référés, pointant un certain nombre d'anomalies, comme l'obligation de vendre certains produits avec une marge négative (à perte, donc), ce qui est interdit.

Le sursis accordé jusqu'à la mi-novembre par la justice n'a pas suffi. En réclamant les garanties bancaire et locative, Carrefour a sans doute définitivement ruiné la confiance des banques dans les capacités du franchisé schaerbeekois à conserver la tête hors de l'eau, même si l'enseigne était redevenue rentable depuis plusieurs mois. Incapable de présenter un plan financier, le couple de gérants a donc fait aveu de faillite.

L'action au fond se poursuit

S'ils ont perdu une bataille importante (et leur commerce), les franchisés n'ont pas définitivement renoncé. L'action introduite au fond devant le tribunal de l'entreprise se poursuivra. Elle devrait permettre de déterminer si le contrat de franchise soumis par Carrefour aux candidats franchisés respecte bien un certain nombre de principes légaux. Plusieurs franchisés nous ont en effet expliqué qu'ils ne disposaient d'aucun pouvoir de décision sur la fixation du prix des marchandises, susceptibles de changer du jour au lendemain sur simple décision du franchiseur. Un gérant sous statut de franchisé est pourtant réputé avoir le statut d'indépendant. La décision de la justice sera sans nul doute très attendu dans le petit monde de la franchise belge.