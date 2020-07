Le jardin du Pesage ouvre ses portes pour l'été : "quasiment la plus belle terrasse de Bruxelles"

Les terrasses de l’hippodrome de Boitsfort resteront closes cette année. Les mesures sanitaires liées au Covid 19 ont compromis l’évènement pour l’été 2020. Mais les porteurs du projet ne resteront pas les bras croisés pour autant : ils ouvrent un nouveau lieu éphémère à l’hippodrome. Le journaliste Mathieu Ladevèze de la DH Les Sports + est venu en parler dans la matinale de Bruxelles Matin.

L’évènementiel doit se réinventer durant cet été 2020 marqué par les mesures sanitaires. C’est le pli qu’a pris l’agence Simply Better qui exploite d’habitude les terrasses de l’hippodrome durant l’été. Le journaliste Mathieu Ladevèze explique : "Les exploitants des terrasses de l’hippodrome ont jeté leur dévolu sur un magnifique bâtiment qui est juste à côté. Ce bâtiment, c’est le Pesage : l’ancien site où les jockeys étaient pesés avant les courses".

Le jardin du Pesage sera rythmé tout l’été par des animations. Des transats et des tables sont apparus un peu partout autour du bâtiment et les enfants n’ont pas été oubliés puisque des châteaux gonflables ont aussi été installés. Un lieu pour se décontracter en famille ou entre amis, entouré d’un décor très spécial. "Le Pesage est un magnifique bâtiment qui offre une décoration un peu bariolée a à l’intérieur. On a l’impression que c’est de la seconde main, mais c’est très classe", explique Mathieu Ladevèze. Un autre élément a marqué le journaliste lors de sa visite : "Il y a un truc assez amusant sur place : une tour de contrôle. Un peu comme la tour de contrôle des avions, mais j’imagine qu’ici, c’étaient les directeurs de courses qui s’y plaçaient pour surveiller les courses".

Le jardin du Pesage est lieu éphémère, mais sûrement incontournable de cet été bruxellois. "C’est quasiment la plus belle terrasse de Bruxelles", soutient le journaliste.