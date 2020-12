Le harceleur présumé de 15 femmes journalistes sous mandat d'arrêt

Cet été, une quinzaine de femmes journalistes ont été prises pour cible par un harceleur. L'homme avait piraté les données personnelles de ces journalistes free-lance sur le site de l'AJP (l'Association des Journalistes Professionnelles) et les avait publiées sur le site de rencontres "Vivastreet", laissant supposer qu'il s'agissait de prostituées à la recherche de clients.

De sérieux désagréments

Kathleen Wuyard est l'une des victimes de ce prédateur. Au printemps, elle commence a recevoir un mail contenant un "dick pic", soit la photo d'un sexe masculin. "En tant que femme sur les réseaux sociaux, on est tellement habituées à être importunées que la première fois, j'ai juste envoyé un mail furieux à Vivastreet. Et quand c'est arrivé la deuxième fois par contre, là je me suis vraiment sentie mise en danger, parce qu'on réalise qu'il y a quelqu'un qui utilise des données personnelles pour faire des choses malicieuses, donc c'est vraiment très désagréable, c'est une invasion qui met très mal à l'aise."

L'AJP partie civile

Victime du piratage de données personnelles de ses membres, l'AJP a déposé plainte avec constitution de partie civile. C'est donc avec soulagement que Martine Simonis, sa secrétaire générale, a appris l'inculpation et l'arrestation de l'auteur présumé des harcèlements. Le fait que la juge d'instruction Anne Gruwez ait délivré un mandat d'arrêt envoie un signal fort aux harceleurs. "Nous, tout ce qu'on espère, c'est que ce dossier serve d'exemple parce que le harcèlement contre les femmes journalistes est beaucoup trop fréquent et doit s'arrêter". Martine Simonis poursuit : "il serait temps que l'on donne ce signal très publiquement à tous ces hommes qui harcèlent des femmes, qu'elles soient journalistes, femmes politiques et même des quidams. Je crois qu'il est vraiment important qu'on dise à un certain moment : on ne peut pas tout faire avec les données personnelles des gens et le harcèlement en ligne doit s'arrêter."

L'auteur présumé, un homme trentenaire vivant chez ses parents selon nos informations, a donc été privé de sa liberté. Il a été inculpé de harcèlement, d'usurpation d'identité et de sexisme. Il reste à ce stade présumé innocent.