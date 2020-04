Le gouvernement bruxellois renforce son aide aux secteurs touchés par la crise sanitaire

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi de renforcer les mesures économiques prises pour certains secteurs, parmi ceux les plus touchés par la crise sanitaire et les mesures d’urgence décidées par le Conseil national de sécurité. Finance&invest.brussels, bras articulé régional de soutien au développement économique, se verra injecter 160 millions d’euros, soit le triple de son capital actuel. Le secteur privé complétera cette augmentation de capital à hauteur de près de 53 millions au moins.

Les deux tiers de l’apport d’argent public frais (106 millions d’euros), seront mis à disposition durant les quatre prochaines années par la Région bruxelloise, à raison de 26,4 millions d’euros par an.

Les moyens complémentaires du secteur privé seront prioritairement consacrés jusqu’à l’an prochain à la reprise de l’économie bruxelloise face à la crise mais aussi pour soutenir la transition économique, a précisé le gouvernement bruxellois.

De concert avec celui-ci, finance&invest.brussels mettra sur pied un plan d’investissement monitoré chaque mois. Des efforts seront également déployés pour renforcer le potentiel de croissance des entreprises afin de stimuler l’emploi à Bruxelles.

Le secteur Horeca

De plus, à la demande du gouvernement, finance&invest.brussels soutiendra, par le biais d’emprunts, non seulement les restaurants et les cafés et leurs fournisseurs, mais également les hôtels. A la suite des mesures d’urgence décidées le 10 mars dernier par le Conseil régional de sécurité, le secteur Horeca est confronté à de graves problèmes de liquidités. Avec cet outil, le gouvernement bruxellois vise les grands établissements de l’Horeca et les hôtels comptant 50 employés ou plus.

En ce qui concerne les hôtels, le gouvernement bruxellois annonce la mise en place d’un groupe de travail piloté par le ministre-président pour évaluer les mesures adoptées et préparer les mesures de relance complémentaires.

Autres mesures

Le gouvernement bruxellois s’est également accordé sur d’autres mesures de soutien économique : anticipation de l’engagement et de la liquidation des aides à l’expansion économique, quel que soit le secteur d’activité comme déjà décidé de manière ciblée sur les secteurs Horeca, tourisme, culture, événementiel ; mobilisation de l’épargne privée via un prêt « Proxi » (1 million d’euros) au profit du financement des PME via un crédit d’impôt sur un/plusieurs prêt(s) octroyé(s) par un.e Bruxellois. e à une PME ; et soutien aux coopératives d’activité et à la Smart (2 millions d’euros). Le gouvernement a décidé d’octroyer un prêt à taux réduit aux entrepreneurs salariés hébergés par les coopératives d’activités via une convention entre Finance&invest et lesdites coopératives.

Microcrédits

Par ailleurs le gouvernement bruxellois a décidé de renforcer les microcrédits via BRUSOC en octroyant des crédits de trésorerie de maximum 15.000 euros à taux réduits à destination des indépendants, TPE et structures d’économie sociale.

Autre décision : renforcer le soutien public (500.000 euros) à l’action des organismes de microcrédits afin d’accorder des prêts à taux réduits destinés à reconstituer un fonds de roulement pour la relance de l’activité des micro-entrepreneurs.