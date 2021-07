Le gouvernement bruxellois réaffirme son soutien à la communauté LGBTQIA+

Le gouvernement bruxellois a réaffirmé jeudi son soutien à la communauté LGBTQIA+ et s'est déclaré "zone de liberté pour les personnes LGBTQIA+".

Justification: les droits et libertés des personnes LGBTQIA+ ont été durement réprimés dans certains pays européens, en particulier en Hongrie et en Pologne.

Réuni en conseil des ministres jeudi, le gouvernement bruxellois a tenu à réaffirmer son soutien à la communauté LGBTQIA+ en déclarant formellement la Région de Bruxelles-Capitale "zone de liberté pour les personnes LGBTQIA+" en solidarité avec l'initiative du Parlement européen du 11 mars 2021.

Le gouvernement bruxellois s'est ainsi formellement engagé à déclarer la Région de Bruxelles-capitale zone de liberté pour les personnes LGBTQIA+, à la suite de la déclaration émise par le Parlement européen le 11 mars 2021 pour l'ensemble de l'Union européenne, et à mener des politiques publiques qui promeuvent et protègent les droits des personnes LGBTQIA+ et, qui sanctionnent par ailleurs, les mécanismes de discrimination

Autre engagements: condamner l'action que les gouvernements polonais et hongrois mènent contre les droits des personnes LGBTQIA+ en méconnaissance flagrante de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la déclaration universelle des droits de l'homme; et parer aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, durant le mois des fiertés, le siège officiel du gouvernement bruxellois.