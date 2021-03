Le gouvernement bruxellois protège partiellement le complexe Marnix, siège d'ING

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi de protéger le siège d’ING, situé avenue Marnix, à Ixelles, en l’inscrivant sur la liste de sauvegarde du patrimoine Bruxellois. Construit sur les plans de Gordon Bunschaft à la fin des années '50, le siège de la Banque Bruxelles Lambert, devenue ING, constitue une des seules réalisations de l’architecte américain en Europe.

Après l’immeuble de la Royale Belge et le C.B.R. le gouvernement bruxellois poursuit la protection des bâtiments emblématiques modernes avec le bâtiment ING. En l’inscrivant sur la liste de sauvegarde, il le protège tout en rendant possible sa rénovation prévue dans les mois à venir, a expliqué jeudi le secrétaire d'Etat à l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels/sp.a). M. Smet entend aussi mener une réflexion, avec les communes, sur le réaménagement des espaces publics adjacents afin d’y réduire la présence de la voiture.

Une rénovation en profondeur

Selon Peter Adams, CEO d’ING Belgique, la banque entamera une rénovation en profondeur "avec les plus hautes ambitions environnementales" en adaptant l’ensemble aux nouveaux besoins de nos employés avec un équilibre entre travail collaboratif au bureau et plus individuel à la maison. La collection d’art de la banque restera quant à elle accessible au public.

Le site est celui de l’ancien hôtel particulier de la famille Lambert (1885), qui occupait le coin de l’avenue Marnix et de l’avenue des Arts. Bunschaft s’est engagé dans une recherche de cohésion avec l’architecture classique des environs immédiats. Il réalise une façade monumentale, à la fois simple et innovante, composée de deux parties superposées : une façade vitrée (mur-rideau) sur laquelle s’inscrit une deuxième façade formée de croix en béton et quartz reliées entre elles par des rotules en acier inoxydable. L’accent est mis sur les lignes horizontales.

Façades et toitures classées

Sont classées : les façades et les toitures des ailes Marnix I, II et III ainsi que, pour l’aile Marnix I (1962), les éléments matériels d’origine ou remontant au concept et à la réalisation de l’ancien siège de la banque Lambert – en ce compris les éléments de décor et de mobilier d’origine qui en font partie intégrante - ; pour les ailes Marnix II et Marnix III (1992) : la structure intérieure, à savoir tous les éléments intérieurs qui font partie du plan du bâtiment ou le composent, comme les murs, les sols et les escaliers. Ne sont donc pas compris dans la mesure de protection les revêtements de ces éléments, ni les parois de séparation légères, ni les installations techniques.

Les abords des ailes Marnix I, II et III, à savoir les espaces de circulation qui les entourent, en ce compris l’esplanade qui court tout le long de l’aile Marnix I et les cours intérieures qui la séparent des ailes Marnix II et III sont également visés par la mesure de protection.