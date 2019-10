Le gouvernement bruxellois présentera un budget 2020 en équilibre

Gouvernement Bruxellois : Prestations de serment - JT 19h30 - 18/07/2019 Le gouvernement bruxellois est sur rail. Ce Vervoort 3 est largement renouvelé. Il y a beaucoup de nouveaux visages. Les partenaires ont aussi changés : Ecolo et Groen ont pris la place du CDH et du CD&V. Les ministres ont prêté serment aujourd'hui. On appelle ça, comme à chaque fois, la surprise du chef. Les socialistes ont désigné l'ex-députée fédérale Nawal Ben Hamou. La socialiste devient secrétaire d'Etat à l'Egalité des Chances et aussi au Logement. Une autre nouvelle est tombée aussi cette après-midi : Zakia Khattabi, la co-présidente d'Ecolo ne sera pas candidate à sa propre succession. L'assemblée d'hier a été quelque peu tendue.