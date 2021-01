Le gouvernement bruxellois présente son "plan urgence logement" : 5 chantiers et 33 actions

Plus de 40.000 ménages sont en attente d'un logement social, souvent depuis de longues années. Les plans successifs du gouvernement bruxellois ont jusqu'à présent échoué à faire émerger un nombre suffisant de logements à bon marché pour répondre à la demande. Par ailleurs, on s'attend à un nombre important d'expulsions à l'issue du moratoire instauré depuis la pandémie (la date du 15 janvier a été fixée).

Acheter des logements clés sur porte

Le Plan Urgence Logement détaille 33 actions déclinées en 5 chantiers. Parmi les mesures décidées par le gouvernement, on relève l'achat et la rénovation d'immeubles existants, l'achat de logements clé sur porte ou sur commande. Objectif visé : 650 logements minimum. Le Plan prévoit aussi de socialiser une partie du parc public des communes et des CPAS. Actuellement, des régies foncières communales disposent d'un stock de logements qu'elles louent pour partie au prix du marché. En accord avec ces communes, et moyennant une compensation financière, 1750 de ces logements pourraient être loués à des personnes en attente d'un logement social.

Le PUL contient bien entendu aussi un volet rénovation. L'ambition affichée est de rénover 36.700 logements d'ici la fin de la législature.

Augmenter le nombre d'AIS

Parmi ce que le gouvernement appelle le "logement à finalité sociale" (qui diffère du logement social proprement dit) figurent aussi les AIS, les Agences immobilières sociales. Elles constituent une alternative au logement social en offrant aux propriétaires une garantie de revenus en échange d'un loyer inférieur aux prix du marché, le tout au bénéfice de locataires à bas revenus. Le PUL envisage d'augmenter le nombre de logements sous statut AIS de 2500 unités.

Pour permettre un meilleur état des lieux de la situation, le plan entend enfin concrétiser le projet de cadastre des logements inoccupés dont le secteur réclame la réalisation depuis de nombreuses années.

Soutenir les locataires

Tout un volet du PUL est consacré à des mesures de soutien aux locataires. Echec patent jusqu'à présent, l'allocation-loyer sera réformée et son bénéfice étendu à davantage de Bruxellois. Pour aider les candidats locataires à constituer leur garantie locative, le gouvernement promet d'étudier l'option d'un Fonds public de garantie locative. Parmi les mesures seulement "à l'étude", la possiblité d'empêcher toute expulsion domiciliaire aussi bien dans le public que dans le privé pendant la période hivernale et la création d'un fonds destiné à apurer les arriérés de loyers, de manière à éviter au maximum les risques d'expulsion du logement.

Le Plan ne prévoit pas de rendre obligatoire les grilles de loyers mais propose la mise en place d'une commission locative chargée d'évaluer la justesse du loyer sur la base de la grille indicative régionale, à la demande de toute personne intéressée ou d'un Juge de Paix saisi par un locataire d'une plainte pour loyer abusif.

Le nombre de places d'accueil pour les personnes sans abri sera augmenté au cours de la législature. Enfin, le PUL veut favoriser l'accès à la propriété, notamment en permettant au locataire d'un logement mis en vente de bénéficier d'une priorité d'achat.