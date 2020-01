Le gouvernement bruxellois ouvre 200 nouvelles places pour les sans abri

Le Ministre en charge de l'action sociale, l'Ecolo Alain Maron, a choisi le cadre de l'asbl "Pierre d'Angle" pour annoncer la création de places supplémentaires pour l'accueil des personnes sans logement ou en situation précaire.

Les centres d'accueil sont saturés

Il fallait s'adapter à la situation actuelle. Les centres d'accueil et les asiles de nuit du dispositif hivernal sont saturés. Depuis plusieurs jours, la plateforme citoyenne qui s'occupe du logement des (trans)migrants du Parc Maximilien à la Porte d'Ulysse (à Haren) a fait savoir que le bâtiment actuel ne suffisait plus pour répondre à la demande. Dans l'attente d'une solution pérenne, le gouvernement bruxellois a donc mis à disposition un bâtiment de l'organisme régional Citydev pouvant accueillir 150 personnes supplémentaires.

Les bénévoles de la plateforme citoyenne ne devront pas se plier en quatre pour acheminer les migrants du centre-ville vers leur nouveau lieu d'hébergement. Le deuxième bâtiment jouxte en effet le premier. A terme, cependant, Citydev reprendra possession des lieux pour y développer ses propres projets. La Région devrait incessamment annoncer qu'elle a trouvé un nouveau lieu où réinstaller la Porte d'Ulysse, à un endroit plus central que Haren, fort excentré par rapport aux lieux fréquentés en journée par les migrants.

Des logements sociaux en attente de rénovation

Dans le cadre d'un projet baptisé "Issues", la Région compte mettre à disposition de sans abri 45 logements sociaux en attente de rénovation. Pas question de retarder ou de ralentir les travaux prévus, explique Alain Maron : "les contrats doivent encore être conclus avec les entreprises, donc il n'est pas question de retarder évidemment les travaux de rénovation du logement social. Ce sont de toute façon des moments - un certain nombre de mois ou d'années - où par essence ces logements étaient vides, en attente d'autorisation, et peut-être aussi parce qu'ils font partie de grands ensembles qu'on vide progressivement avant de les rénover. Et donc il y a malheureusement un temps de latence pendant lequel ces logements restent vides (...) et donc là on met à profit ces moments pour héberger des personnes sans abri.

Des logements chiens admis

Le gouvernement n'a pas oublié les sans abri qui possèdent un animal de compagnie, généralement un chien. En collaboration avec la Fondation Prince Laurent, il ouvrira 15 places supplémentaires pour des personnes avec chiens, qui ne sont généralement pas admises dans les structures d'accueil traditionnelles.