Le gouvernement bruxellois demande lui aussi au parlement de lui confier des pouvoirs spéciaux

C'était dans l'air depuis lundi: le gouvernement bruxellois a décidé officiellement ce mardi de demander au parlement régional de lui confier des pouvoirs spéciaux pour pouvoir prendre une série de mesures face à la pandémie de coronavirus.

Une séance plénière spéciale jeudi

Sans attendre cette demande officielle, le bureau du parlement régional a déjà inscrit mardi une séance plénière pour jeudi à 10h30 à son agenda, pour organiser une réponse rapide à cette demande. "Dans le contexte actuel de crise et pour lutter efficacement contre la propagation du Coronavirus, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de demander au Parlement de l'habiliter à prendre des arrêtés de pouvoirs spéciaux sur base de l'article 105 de la Constitution", communique le gouvernement régional bruxellois, mardi en milieu de journée.

"Dans la situation particulière que le pays et la Région traversent actuellement, il convient d'envisager l'impossibilité pour le Parlement de se réunir et la nécessité de prendre des décisions rapides et urgentes. Dans cette éventualité, il est nécessaire de permettre au gouvernement bruxellois de pouvoir légiférer sans passer par le processus législatif habituel, dans le but de pouvoir répondre au risque sanitaire du coronavirus et faire face aux problèmes économiques engendrés par les mesures visant à limiter la contamination", a justifié officiellement le gouvernement Vervoort dans un communiqué. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux pris par le gouvernement devront être confirmés par le parlement régional.