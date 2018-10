Le Gouvernement bruxellois débloque 80.000 euros pour l'aide aux victimes du tsunami en Indonésie

Le Gouvernement bruxellois a décidé d’octroyer un montant de 80.000 euros pour l’aide d’urgence à Sulawesi (Indonésie). Cette région a récemment été touchée par un tremblement de terre sévère et un tsunami. Jusqu’à présent, on dénombre 1948 morts, 2500 blessés et plus de 70.000 personnes ont dû prendre la fuite.

Dans cette région, des villages entiers ont été rayés de la carte et sont devenus des fosses communes. Les survivants, dont des milliers d’enfants, ont encore besoin d’aide médicale et sanitaire, d’eau potable et d’un toit. Les Nations Unies ont déjà appelé à aider et à soutenir l’Indonésie suite à cette catastrophe humanitaire.

La Région bruxelloise a libéré 80.000 euros en vue d’investir dans les premiers secours. " Je suis ravie qu'un budget soit débloqué pour cette région fortement touchée. De cette manière, nous construisons une base permettant aux victimes de reconstruire leur vie petit à petit. ", précise Bianca Debaets, la Secrétaire d’État bruxelloise en charge de la Coopération au développement.