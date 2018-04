Le futur call center unique suscite des craintes chez les pompiers bruxellois

La Région bruxelloise devrait bientôt disposer d'un call center unique pour tous les appels aux différents services de secours.

A terme, que vous appeliez la police, les pompiers ou une ambulance, tous les appels devraient donc arriver dans un lieu unique. Le but de ce central téléphonique "commun" est de mieux coordonner l'organisation des secours. Une décision prise un an avant les attentats.

Aujourd'hui, où en est-on ?

La décision de créer Bruxelles Prévention Sécurité, en abrégé BPS, a été prise par le gouvernement bruxellois il y a trois ans déjà.

Dans ce "BPS", il est notamment prévu la mise en place d'un Centre de Communication Intégré. En clair, un central téléphonique unique pour tous les appels d'urgence (police, pompiers et aide médicale urgente).

"L’objectif est de créer une véritable plus-value entre les acteurs de la sécurité et de la mobilité (notamment la Stib), explique Jamil Araoud, directeur général du BPS. Nous voulons aller vers plus d’efficacité et créer des synergies entre les différents acteurs."

Les pompiers sont partagés

Mais chez les pompiers du Siamu, le projet de centre de communication intégré suscite déjà quelques craintes. Car jusqu'à présent, leur centre d'appel était installé à l’intérieur de la caserne. "On craint qu’en cas de déménagement du centre 100-112 ailleurs, les centralistes vont être déconnectés de la réalité de terrain, développe Eric Labourdette, du syndicat libre de la Fonction publique. Ils n’auront plus de contact avec les pompiers. Il y aura une perte de temps lors de l’envoi des secours, c’est inévitable."

Bruxelles Prévention Sécurité devra donc encore "convaincre" du bienfondé de ce nouveau centre d'appel. L'objectif est d'y parvenir avant la fin de la législature et rejoindre ainsi les autres provinces belges qui l'ont déjà mis en place.

Précisons toutefois que rien ne devrait changer pour les Bruxellois qui ont besoin de secours. Le numéro d’appel du Siamu restera bien le 100-112.