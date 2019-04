Le Fuse fête ses 25 ans avec des clubbeurs d'hier et d'aujourd'hui

Et puis, les patrons font venir des DJ’s aujourd’hui devenus des mythes. Laurent Garnier, Dave Clark et même Daft Punk mixent derrière les platines… C’est le début du succès du Fuse. Le succès de la musique techno.

Tout a commencé en 1994 quand l’endroit s’appelait encore le Disque rouge, El Disco Rojo. La boîte accueille aussi le dimanche la Démence, des soirées homo encore peu acceptées en Flandre et en Wallonie. Les autres soirées sont consacrées uniquement à la musique techno. C’est le début du Fuse avec Peter De Cuypere à la manœuvre. « Au début, personne ne s’intéressait à ce style musical, se souvient Nick Ramoudt l’actuel directeur du Fuse. Peter était certain que le monde attendait un club de techno… Il se trompait sur toute la ligne. Il n’y avait personne. Il n’y a qu’à la première soirée qu’on a compté 800 personnes. Tout le monde était sûr que ça allait cartonner mais la semaine d’après, il n’y a avait plus que 150 personnes. »

La boutique est toujours là avec ses bacs à vinyls le long de la vitrine, le mur tapissé de pochettes. Et bien sûr, des platines qui jouent de la musique techno.

« Les disquaires et les distributeurs étaient les premiers filtres, explique Geert Sermon de chez Doctor Vinyl. On était connus comme les 'outsiders' de service. Et ça correspondait très bien avec l’image du Fuse. Parce que le Fuse prenait le contre-pied des boîtes plus communes. Ils voulaient se démarquer en ne passant que de la techno. »

Les programmateurs du Fuse passaient par Doctor Vinyl pour réserver les DJ’s. « Il fallait acheter un disque, explique Nick Ramoudt, directeur du Fuse. Tu regardais s’il y avait un numéro de téléphone dessus. On avait déjà les téléphones portables mais sinon, tout passait par fax. Et quand on appelait, il fallait prendre en compte le décalage horaire avec les Etats-Unis et appeler le soir. Là, on n’avait peut-être pas la bonne personne directement mais elle pouvait nous donner un autre numéro de téléphone… C’était plus compliqué. Mais d’un autre côté, c’était plus facile, parce qu’une fois qu’on avait le DJ en ligne, tu pouvais l’avoir dans les quatre ou cinq semaines. »

Regain d’intérêt pour la techno

Aujourd’hui, le support numérique remplace en partie les vinyles mais la musique techno, elle reste. Elle connaît même un regain d’intérêt et les clubs qui la diffusent aussi. « Clairement, il y a un challenge pour les clubs aujourd’hui, explique Boris Deloose, directeur artistique du Fuse. Il faut séduire les jeunes. Les 18-20 ans sont séduits par la pop. Ils sont plus dans une recherche de concerts et de prestations que d’aller dans une boîte. »

Un challenge que le Fuse relève encore tous les week-ends avec des salles combles de 800 personnes. La techno, après avoir connu le creux de la vague, revient aujourd’hui au sommet. La preuve avec Benoît. Ce Français de 24 ans, vient de s’installer à Bruxelles. L’un des premiers endroits qu’il a visité, c’est le Fuse. « Je suis un grand fan de musique techno. Venant de Nantes, je connaissais le Fuse grâce à des amis, à sa réputation. C’était une envie en arrivant à Bruxelles, de tester rapidement. Et je n’ai pas été déçu. »

« Doe eens gewoon »

La musique n’est pas le seul ingrédient qui a fait la réputation du Fuse. Ce club c’est un état d’esprit, celui de venir tel que l’on est, sans prétention. « Doe eens gewoon (Soyez normaux), s’exclame Nick, le directeur du Fuse. Dans certaines autres discothèques, si ta tête ne plaît pas au portier, tu ne rentres pas. Ici, on n’a jamais voulu être comme ça. Il n’y a pas de VIP. » Comme quoi la musique techno a encore de belles nuits devant elle… Et le Fuse avec.