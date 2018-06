Le Foyer schaerbeekois en correctionnelle pour l'incendie mortel du 17 janvier 2017

La Chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a renvoyé devant le tribunal correctionnel le Foyer schaerbeekois, une société de logements sociaux. La procédure judiciaire ne concerne aucun des responsables du Foyer. Les motivations de l'ordonnance rendue ce mardi ne sont pas encore connues. La prévention d'homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution avait été retenue par le juge d'instruction.

Tuée avec l'enfant qu'elle portait

Le 17 janvier 2017, un incendie se déclare dans un appartement de la rue Fernand Séverin, dans le quartier d'Helmet, à Schaerbeek. Prise au piège, Anitha, enceinte, choisit de sauter du 3e étage pour échapper aux flammes. Ses deux enfants, Janna et Jannov, sont très grièvement brulés mais vivants. François, le père, ne se trouvait pas dans l'immeuble au moment du sinistre. L'enquête attribue l'origine de l'incendie à une installation électrique défectueuse. Le juge d'instruction estime la responsabilité du Foyer schaerbeekois engagée et inculpe la société immobilière de service public pour homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution. La justice devra donc dire si le Foyer schaerbeekois s'est montré négligent dans l'entretien des installations électriques de l'immeuble. Le procès ne devrait pas se tenir avant l'an prochain.