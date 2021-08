Le festival Théâtres Nomades vous invite au Bois de la Cambre plutôt qu’au parc royal et ça change tout !

C’est parti pour quatre jours de spectacles, de contes et autres acrobaties à Bruxelles. Le festival Théâtres Nomades démarre ce jeudi soir. Annulé l’an dernier suite à la pandémie, l’événement a déménagé cette année vers le Bois de la Cambre, qui offre plus d’espace. Alors, si rien ne change ou presque pour les spectateurs, puisque l’entrée et les spectacles restent gratuits, les organisateurs, eux, ont dû quelque peu s’adapter.

Et le premier changement, de taille, c’est justement… la taille du site à parcourir ! Même une portion du Bois de la Cambre, c’est bien plus vaste que l’ancien Parc Royal. Mathilde Tête et les autres organisateurs de la Compagnie des Nouveaux Disparus n’ont pas mis longtemps à s’en rendre compte. "On a dû prendre des vélos et on a aussi des petites voiturettes de golf. Mais c’est vrai qu’on fait beaucoup de pas. Certains ont même installé des compteurs de pas pour savoir combien ils en font par jour", sourit-elle.

Le Bois de la Cambre offre bien l’espace nécessaire aux conditions sanitaires actuelles. Mais il a l’inconvénient d’être un peu en dehors de la ville, alors que jusqu’ici les treize éditions précédentes du festival avaient toujours eu lieu en plein centre-ville.