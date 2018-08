Le Festival Théâtres Nomades a ouvert ses portes dans le Parc de Bruxelles

Le Festival Théâtres Nomades a ouvert ses portes jeudi soir pour une 12ème édition. Un festival qui propose des spectacles gratuits jusqu’au 26 août, dans le Parc "royal". Au programme, des chapiteaux, des tentes berbères, des scènes, des stands de nourriture et un souk associatif le tout en plein cœur de Bruxelles.

Tissus dorés et grand chapiteau bariolé, sculptures de chaises et même un voyage en barque dans la fontaine, le Parc de Bruxelles sera pour quelques jours le décor de spectacles divers où tout est possible, comme l’explique Benoit Janssens, comédien et capitaine de la barque le temps du festival :

"c’est un peu la marque de fabrique de ce festival, depuis le début, plus sûre que le Titanic et plus chic que le Qeen Mary, elle s’appelle la Barque Nomade".

Trois fondamentaux

Totalement gratuit, le festival compte sur la générosité spontanée des visiteurs, Jamal Youssfi, son créateur, veille sur trois principes : diversité, accessibilité et engagement, "C’est un festival où il y a une réflexion sur les associations et leurs engagements. L’impact que l’on a sur notre planète est également un sujet de réflexion important pour nous", déclare Jamal Youssfi, pour qui ces points sont fondamentaux.

Toute une ambiance

L'atmosphère particulière qui règne sur cet événement séduit les artistes. c'est le cas de Zidani, l’humoriste bruxelloise répond à l’appel depuis la première édition :

"Il y a vraiment toute une ambiance, à partir du moment où les gens passent les grilles pour arriver sur le site du Festival, ils sont vraiment pris par une ambiance ".

Une ambiance qui cette année comme lors des précédentes éditions attirera près de 15 000 visiteurs.