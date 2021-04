Le Festival Courants d'Airs se joue en ligne jusqu'au 2 mai

La 15e édition du festival "Courants d’airs" a commencé ce 21 avril. Pendant un peu moins de deux semaines, les curieux pourront découvrir en ligne 23 projets portés par 153 étudiants issus d’école artistiques. Ce festival créé en 2005 est porté par le conservatoire de Bruxelles et est associé au Centre des arts scéniques depuis 2010. Le festival offre l’opportunité aux élèves de ces écoles de présenter au public leurs projets. La programmation est variée, elle mêle les genres et les arts tels que la musique, le théâtre, l’opéra, le cinéma, la danse, …

Etant donné la crise sanitaire, le festival se déroule entièrement en ligne cette année. Les étudiants ont donc dû s’adapter. "Jouer devant une caméra ce n’est pas la même chose que devant un public présent en chair et en os" explique Margaux Frichet, étudiante et co-metteuse en scène de "Hetre", l’une des pièces jouées durant le festival. "On ne réfléchit pas de la même façon" explique-t-elle. "Les contraintes sont différentes, l’axe du regard n’est pas le même qu'avec le public présent en salle". Il n’empêche, ce festival est une réelle opportunité pour les étudiants, malgré les contraintes techniques, "cela nous a fait beaucoup de bien de continuer à créer" poursuit Margaux. "L’année dernière, on a dû s’arrêter d’un coup net à cause de la crise sanitaire, cela a été assez violent. Et là, d'avoir cette chance de s’y remettre, même en ligne, c’est fabuleux ! On s’y fait et au moins on a un spectacle à proposer et un public qui viendra à notre rencontre, même si c’est virtuel. Cela nous réchauffe le cœur".

Conçu comme une rencontre entre l’art dramatique et la musique au départ, le festival mêle aujourd’hui les genres. Il permet aux étudiant.e.s qui le souhaitent de mettre en musique leurs connaissances avant la fin de leurs études. "De nombreux projets transdisciplinaires naissent des échanges entre les étudiants des Écoles Supérieures d’Art de la Fédération Wallonie-Bruxelles" explique le conservatoire.

Courants d’airs c’est jusqu’au 2 mai prochain. Tous les projets sont diffusés gratuitement sur le compte YouTube du Conservatoire.