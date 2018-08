Le "festival bruxellois de la petite enfance" se tiendra de septembre à décembre

La cinquième édition du "festival bruxellois de la petite enfance", destiné avant tout aux enfants de 0 à 5 ans, aura lieu du 1er Septembre au 31 décembre sous la houlette du Centre de littérature de jeunesse de la capitale, annonce ce dernier mardi.

Ces quatre mois seront consacrés à la littérature de la petite enfance par le biais du réseau des bibliothèques, des librairies et des associations, du théâtre "La montagne magique" et d'autres lieux culturels encore qui accueilleront 395 manifestations aux quatre coins de la Région bruxelloise.

Pour tous les goûts

Il y en aura pour tous les goûts : des animations, des expositions pour petits et grands, des spectacles, des rencontres avec des créateurs de livres, sans oublier les professionnels qui pourront bénéficier de formations, de journées d'étude ou encore de rencontres pour étoffer leurs connaissances. Il y aura aussi le premier "Salon du livre de jeunesse" qui se tiendra au Heysel du 3 au 7 octobre.

Construire la connaissance de soi

Il s'agit ici de faire un état des lieux des diverses possibilités de sensibiliser les petits aux livres, étant entendu que les premières années de la vie sont fondamentales pour le devenir et le développement de l'enfant. Pour les spécialistes de la petite enfance, les livres facilitent l'apprentissage du langage et l'organisation de la pensée. C'est ainsi que, précisent-ils, les histoires racontées dans les livres d'image aident l'enfant à poser des mots sur des émotions et sa perception du monde.

Par ailleurs, par le jeu des identifications avec les personnages de ces histoires, qu'il reconnaît comme 'n'étant pas lui', mais, à certains égards, 'très proches de lui', l'enfant apprendrait à se percevoir comme 'semblable et différent'. Enfin, le livre encouragerait aussi l'enfant à construire la connaissance de lui-même, des autres et du monde.

Un créateur en invité

Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles a invité le créateur belge Michel Van Zeveren, spécialiste du livre pour enfants, à réaliser la promotion de ce projet par la création d'une affiche et d'un programme qui seront disponibles dans les bibliothèques, les institutions et les librairies partenaires. Une exposition intitulée "Le petit monde de Michel Van Zeveren" fera le tour de plusieurs bibliothèques publiques. Informations : Tél : 02- 428 74 48 et www.cljbxl.be .