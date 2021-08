Le festival Artonov investit en octobre des lieux bruxellois remarquables

Le festival Artonov investira en octobre divers lieux bruxellois à l'architecture remarquable, pour sa 7e édition. Le programme comprend 9 représentations, concerts ou performances, dont un spectacle mêlant musique, alchimie culinaire et "art sensoriel", qui aura lieu à la Maison de la Poste (Tour & Taxis).

L'objectif du festival est de faire converger les arts vivants (musique, danse, théâtre, arts visuels,...), dans des lieux Art nouveau, Art déco ou d'architecture remarquable de Bruxelles, avec une volonté de mettre en avant des artistes émergents.

Aux hôtels particuliers conçus par Victor Horta (Hôtel van Eetvelde, Hôtel Max Hallet) s'ajoutent cette année comme lieux de représentation des endroits plus industriels et contemporains, comme la Tour à Plomb et See U (occupation temporaire de l'ancienne caserne de gendarmerie d'Ixelles).

Les représentations s'étalent du 3 au 10 octobre. Le thème de l'année est "IBASHO", mot japonais qui renvoie à un endroit où l'on se sent bien, où on peut être soi-même.