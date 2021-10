Le fablab d’Anderlecht se dote d’une découpeuse jet d’eau

Le Cityfab 3, l’un des trois fablabs du réseau public de la région bruxelloise, ces ateliers qui mettent à disposition du public des outils souvent numériques et des professionnels, inaugure ce vendredi sa nouvelle acquisition : une découpeuse jet d’eau.

Cette machine, encore assez peu répandue en Belgique, permet une découpe très précise de matériaux durs : "Elle découpe avec de l’eau à très haute pression, poussée à 4500 bars, explique Omar Boulam, l’un des managers du fablab. Ça permet de découper toutes sortes de matériaux. On peut aussi ajouter un abrasif, du sable. Ce qui fait qu’on peut même découper de l’acier et de la pierre".

Des pièces métalliques uniques

Un outil jugé très utile par Perrine Collin, cofondatrice de Cycad, société qui fabrique et loue des vélos en bambou. Elle l’utilise pour fabriquer une pièce métallique entre le cadre en bambou et les roues arrière. "Ces pièces-là ont été découpées à la 'jet d’eau'. Les bambous, on va les chercher dans les jardins à Bruxelles, du coup chaque bambou a son diamètre spécifique. A la 'jet d’eau', on va pouvoir fabriquer ces pièces uniques".