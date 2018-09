Le Dimanche sans voitures sera à nouveau l'événement majeur de la Semaine de la Mobilité à Bruxelles

Le Dimanche sans voitures à Bruxelles, qui aura lieu le 16 septembre, sera à nouveau l'événement majeur de la Semaine de la Mobilité, qui s'étalera, elle, jusqu'au samedi 22 septembre. De 9h30 à 19h00, il ne sera pas possible de circuler en voiture ou à moto dans la capitale. De nombreux événements seront organisés dans la ville pour l'occasion et les transports en commun de la Stib et de De Lijn seront gratuits, tandis que la SNCB proposera un billet à 5 euros pour voyager de façon illimitée.

Seuls les transports en commun, les taxis, les autocars, les services de secours, les corps diplomatiques et les véhicules d'utilité publique sont autorisés à se déplacer ce jour-là. S'y ajoutent toutefois les personnes handicapées munies de la carte et celles détentrices d'une dérogation pour pouvoir utiliser leur véhicule personnel. La vitesse maximum sera une nouvelle fois limitée partout à 30 km/h.

Animations pour petits et grands

Lors de cette journée, de nombreuses animations pour petits et grands seront organisées à travers la capitale. Bruxellois et visiteurs pourront par exemple prendre place à une longue table de 90 mètres installée sur le parking du boulevard de Waterloo pour y partager un brunch provenant de l'un des nombreux foodtrucks présents.

Gratuité et lignes renforcées

La Stib et De Lijn joueront la carte de la gratuité et la plupart des lignes seront d'ailleurs renforcées.

Pour se rendre à Bruxelles, il est recommandé de prendre le train. La SNCB mettra en place son Mobility Pass ce jour-là. Au prix de 5 euros, ce billet permet de voyager librement et de façon illimitée sur l'ensemble de son réseau.

Des parkings de dissuasion

Ceux qui souhaitent malgré tout venir en voiture sont invités à se rendre au parking C du Heysel (5 euros la journée), qui peut accueillir 11.000 véhicules. D'autres parkings de dissuasion, de capacité limitée, seront disséminés en bordure de la Région et seront fléchés à partir du ring.