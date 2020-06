Le dernier tronçon du RER flamand terminé, la version wallonne attendra encore

Le RER est désormais totalement terminé... en tout cas pour sa version flamande ! Le dernier tronçon de 3km, situé en région bruxelloise entre la gare du Midi et Anderlecht, sera utilisable dès lundi. Deux voies ont été ajoutées à cet endroit, qui en compte désormais un total de sept.

Et ces changements, il vont aussi avoir un impact pour les usagers du train de Wallonie et de Bruxelles.