Etterbeek : le CPAS rembourse les frais d'acquisition des masques des ménages à faibles revenus

En ce début d’année scolaire, le CPAS d’Etterbeek rembourse les frais d’acquisition de masques à hauteur de 50€ par adulte et de 75€ par étudiants de plein exercice. Face au rebond du coronavirus, cet été, le port obligatoire du masque s’est généralisé pour endiguer la progression du virus. Qu’il soit porté en rue, dans les commerces, au travail ou à l’école, le masque représente désormais un coût de plus en plus important pour les familles.

À ce titre, le CPAS d’Etterbeek a décidé de venir en soutien des ménages etterbeekois à faibles revenus en remboursant les frais d’acquisition de masques jusqu’à un montant de 50 € par adulte et de 75 € pour les élèves et étudiants de plein exercice.

"Alors que la rentrée des classes est habituellement une période plus difficile pour de nombreuses familles, nous avons souhaité renforcer notre aide à destination des élèves et des étudiants puisque le masque sera obligatoire dans toutes les écoles secondaires et dans l’enseignement supérieur", explique Arnaud Van Praet, Président du CPAS, à l’initiative de cette nouvelle aide sociale.

Applicable du 1er septembre au 30 novembre 2020, cette mesure est accessible aux personnes déjà aidées par le CPAS mais également aux Etterbeekois.es à faibles revenus. Cette initiative vient compléter l’offre d’aides matérielles et sociales déployées par le CPAS pour venir en soutien des personnes impactées financièrement par la crise sanitaire : aide au logement, aide en matière d’énergie, aide psychosociale, aide en matière de santé, aide financière, médiation de dettes, etc. Ces mesures de soutien ne sont pas limitées aux seuls bénéficiaires du droit à l’intégration sociale mais s’adressent également à toute personne qui subit les répercussions de la crise du Covid-19.