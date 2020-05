Le coronavirus a aussi des conséquences pour... les patients en coma de longue durée

Ce sont des personnes auxquelles on ne pense pas vraiment en cette période de crise sanitaire, les patients en coma de longue durée. Des patients potentiellement plus fragiles et plus exposés à la maladie, puisqu'ils sont incapables d'exprimer des douleurs ou de communiquer sur d'éventuels symptômes.

Ici, les patients arrivent une fois que leur état de santé a été stabilisé dans un autre service de l'hôpital, souvent après un accident vasculaire qui a privé longtemps le cerveau de sang ou après un gros traumatisme cérébral. "Nous les gardons alors maximum un an environ", explique la cheffe de clinique. "Parce qu'on peut dire que si, au bout d'un an, la personne n'est pas sortie de son coma, elle n'en sortira plus. Il faut être très honnête à ce niveau". Passé ce délais, les patients sont alors confiés à leur famille ou placés dans une maison de repos et de soins spécialisée pour s'occuper d'eux.

Dans cet hôpital, on compte quatre lits dédiés aux patients en coma de longue durée. Quatre lits qui sont tous occupés par des personnes que l'équipe de la doctoresse Marie-Dominique Gazagnes tente de réveiller, ou plutôt de ramener. "Je n'aime pas le terme réveiller", sourit la cheffe de service, "tout simplement parce que ces patients, ils ne dorment pas. Ce n'est pas comme la Belle au bois dormant qui, d'un coup, va émerger en disant : Oh, bonjour, comme vous avez changé. Non, ce n'est pas cela, malheureusement. Une sortie de coma, c'est en fait très lent et progressif".

Des poussées de température fréquentes

Et pendant ce temps à l'hôpital, les patients n'arrivent bien sûr pas à exprimer de douleurs ou de symptômes. Alors, en plus de mesures d'hygiène drastiques mises en place à l'entrée, ainsi que l'interdiction de visite pour les familles et toute personne extérieure au service, les équipes du Dr. Gazagnes ont aussi mis en place une surveillance encore renforcée. "La température de nos patients est prise tout le temps. Donc, dès que l'un d'entre eux a une petite hausse, on le teste et on l'isole le temps d'obtenir les résultats".

Des tests au coronavirus que les médecins ont déjà effectués quelques fois ces derniers jours puisque, vu leur état, ces patients font souvent de la température à cause de petites infections. "Essentiellement des infections urinaires ou des poumons parce que leur vessie ne fonctionne plus de manière optimale et qu'ils ont souvent un tube enfoncé dans la gorge pour les aider à respirer. L'un de mes patients a récemment fait deux infections pulmonaires avec hausses de température. On l'a testé à chaque fois. Heureusement, il était négatif au Covid".

D'ailleurs, il n'y pas que la température des patients qui est scrutée encore plus près que d'habitude. "Nous sommes aussi très attentifs à toute régression de la part des patients. Si un commençait, par exemple, à s'éveiller un peu mais qu'il ne le fait plus, il faudra faire un test au Covid. Le Covid, vous savez, cela touche beaucoup d'autres organes que le système respiratoire et des symptômes peuvent donc se voir ailleurs qu'au niveau des poumons ou de la fièvre".