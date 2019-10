Le Conseil d'Etat a annulé le permis d'urbanisme pour le centre de loisirs Drohme

Le Conseil d'Etat a annulé le 4 octobre dernier le permis d'urbanisme accordé à la société VO Group pour son projet de réaménagement de l'Hippodrome de Boitsfort en centre récréatif, a annoncé mercredi la chaîne de télévision et radio régionale Bx1 sur son site web. L'information nous a été confirmée mais aucune notification officielle n'a encore été adressée à VO Group. Le conseil d'Etat s'appuie sur le fait que le parking prévu pour Drohme est situé dans une zone inscrite comme "zone forestière" au Plan Régional d'Affectation du Sol et non en zone d'équipement collectif.

En janvier dernier, le conseil d'Etat avait déjà suspendu le permis d'urbanisme et d'environnement pour le même motif.

Selon le gestionnaire, Michel Culot, cité par Bx1, l'infrastructure est indispensable pour que les autres activités puissent être exploitées correctement et rester rentables. Il pensait pouvoir ouvrir l'entièreté du site en 2020.

Le précédent gouvernement bruxellois avait lancé la procédure pour modifier l'affectation du parking au PRAS. Le gestionnaire espère que personne ne reviendra sur cette décision et que l'administration régionale de l'urbanisme le fera le plus rapidement possible.