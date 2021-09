Le concours "la Culture s'affiche à Bruxelles" ouvert aux écoles francophones bruxelloises

Pour marquer le vingtième anniversaire du programme "la Culture a de la classe", la Commission Communautaire française de Bruxelles lance un concours d'affiches à destination des élèves de l'enseignement fondamental et secondaire sur le thème de la culture de leur Région en 2030, a annoncé mardi le cabinet de Rudi Vervoort, en charge de la Culture au sein de l'institution francophone bruxelloise.

Le Pacte pour un enseignement d'excellence a postulé l'ambition de renforcer la culture à l'école. "À Bruxelles, cet objectif est une réalité depuis 20 ans grâce à ce programme via lequel plus de 80 projets de partenariat entre des établissements scolaires et des opérateurs culturels sont financés. Par ce canal également, plus de 4.000 élèves d'écoles francophones bruxelloises (de la maternelle à l'enseignement supérieur en passant par l'enseignement spécialisé) bénéficient d'une expérience participative de la culture", a ajouté le cabinet du ministre de la Culture de la CoCof.

La participation au concours "La Culture s'affiche à Bruxelles" est ouverte à toutes les écoles francophones bruxelloises jusqu'au 30 novembre 2021. Les œuvres lauréates pour les 5 à 8 ans, 8 à 12 ans, les plus de 12 ans et pour les élèves de l'enseignement spécialisé remporteront la somme de 2.500 euros. Cette somme leur permettra d'investir dans du matériel informatique de leur choix. Le public pourra également voter pour ses affiches favorites via les réseaux sociaux et sur le site internet du concours dès le mois de décembre. Les classes sélectionnées se verront attribuer le prix du public pour un montant de 1.500 euros chacune.

"Il est primordial que les politiques culturelles touchent tous nos enfants durant leur scolarité. C'est pourquoi, dans une optique inclusive, ce concours est également ouvert aux écoles de l'enseignement spécialisé. La crise sanitaire nous a douloureusement démontré qu'il est nécessaire d'offrir des espaces de rencontre et de créativité dès le plus jeune âge afin de promouvoir l'émancipation créative et intellectuelle des enfants et des jeunes. Cette démarche autour de la sensibilisation et l'expérimentation de pratiques artistiques tend également à préserver nos élèves du décrochage scolaire", a commenté Rudi Vervoort.

Pour en savoir plus: concours.ccf.brussels et sur Facebook.