Le collège juridictionnel de Bruxelles-Capitale valide les élections à Saint-Josse

On ne devra pas revoter dans la petite commune de Saint-Josse-ten-Noode. Le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale a rejeté, ce jeudi, les réclamations de deux candidats contre le résultat des élections communales du 14 octobre. Les plaignants étaient Thierry Balsat, élu sur la Liste communale, et Kadir Duran, non élu sur la liste MR. Les deux hommes invoquaient à la fois des problèmes informatiques et une série d'irrégularités à l'appui de leur demande d'annulation du scrutin. Pour le collège juridictionnel, les plaignants ne démontrent pas à suffisance l'existence d'irrégularités qui auraient été susceptibles de modifier la dévolution des sièges entre les listes. La plainte est jugée recevable mais non fondée. Une voie de recours reste ouverte devant le Conseil d'Etat.