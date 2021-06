Le collectif de soutien aux sans-papiers en grève de la faim sera bien reçu par l’Office des étrangers

Mais, hier soir, ce collectif a tout de même reçu une nouvelle encourageante. "Le secrétaire d’état à l’asile et la migration Sammy Mahdi voulait visiblement qu’il n’y ait pas rencontre directement sur place hier", explique la porte-parole du collectif Nada Ladraa. "Mais l’Office des étrangers nous a renvoyé un message en soirée. Ils proposent d’organiser rapidement une rencontre avec leur directeur Freddy Roosemont. Il ne reste plus qu’à fixer une date et une heure. On espère avoir des nouvelles dans la journée ou, au pire, demain".

Nada Ladraa qui ajoute qu’il ne faut pas tarder, au vu de la situation sanitaire dans laquelle se trouvent aujourd’hui certains grévistes de la faim. "Ces sept derniers jours surtout, il y a eu des pertes de poids très consistantes de 15, 20, voire 30 kilos. Beaucoup commencent aussi à ne plus sentir leurs jambes suite à un souci de protéines. D’autres sont tombés en coma hypoglycémique parce que leur niveau de sucre a fortement diminué. Et ils auraient pu rester dans le coma s’il n’y avait pas eu une intervention rapide sur place des ambulances. Enfin, il y a eu une tentative de suicide. Et ça, ça a vraiment été le moment le plus compliqué, parce que cela a vraiment créé une forte réaction dans les trois sites d’occupations. Tout le monde était en état de choc par rapport à cette tentative de suicide".

Le collectif espère que la rencontre avec le patron de l’office des étrangers pourra débloquer les choses pour les grévistes de la faim, leur permettre d’obtenir des papiers et de pouvoir définir des critères plus souples pour pouvoir être régularisé à l’avenir en Belgique. En attendant, une nouvelle action sera menée cet après-midi par des étudiants flamands. Ils vont camper devant la VUB en solidarité avec les sans-papiers en grève de la faim. Des sans-papiers qui occupent depuis 30 jours des locaux de l’université néerlandophone (ainsi que des locaux de l’ULB et de l’église du Béguinage dans le centre-ville).