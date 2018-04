Le club de football de Kraainem a encadré et formé près de 1500 jeunes demandeurs d'asile

Mardi : formation de carreleur. Mercredi : place à l'ébénisterie ; et jeudi : électricité au programme. Et la semaine prochaine, les cinq jeunes mineurs non accompagnés iront jouer au football au Kraainem Football club.

Ils viennent d'Afghanistan, de Guinée-Conakry ou de Somalie. Ils séjournent dans un centre Fedasil et ces moments de formation ou de sport constituent des moments privilégiés, explique Lhosseiny Keita (14 ans, arrivé de Guinée-Conakry il y a un mois). "On ne fait rien dans les centres. On nous a amenés ici pour suivre des formations. C’est mieux car au moins, on apprend quelque chose."

1500 jeunes accueillis et formés

À l'origine de l'initiative, on retrouve Laurent Tilleul, le président du Kraainem Football Club. Un habitué des actions en direction des jeunes migrants. "En septembre 2015, nous avons décidé d’accueillir un programme de jeunes réfugiés demandeurs d’asile. En trois saisons, nous avons accueilli près de 1500 jeunes. Soit plus que le quota de réfugiés que la Pologne et la Hongrie réunies ont refusé d’accueillir sur leur sol."

Les formations sont pilotées par l'association Les Débrouillardes. Ce n'est pas un hasard : la fondatrice des Débrouillardes s'appelle Lucie Tilleul. Elle est la fille du président du club de football de Kraainem.