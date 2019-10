Le chauffoir de Schaerbeek a trouvé un local

Cela faisait plusieurs mois déjà que le chauffoir de Schaerbeek était à la recherche d’un local pour accueillir durant l’hiver les personnes isolées, sans domicile ou mal chauffées auxquelles il offre un abri en journée.

Aujourd’hui l’endroit est trouvé, à partir du 4 novembre, c’est la salle polyvalente de l’église Sainte-Suzanne qui accueillera les personnes isolées, elles pourront venir s’y réchauffer, y prendre un café ou y boire une soupe.

Le Chauffoir sera ouvert chaque jour de la semaine et ce jusqu’au 30 avril 2020, et pourra accueillir une centaine de personnes. L’accueil et le service seront assurés par la Croix-Rouge et le CPAS de Schaerbeek.

Pour Sophie Querton, la Présidente du CPAS, "le Chauffoir se doit d’être convivial et accessible, afin d’assurer un accueil à la fois chaleureux et décent. Les recherches menées depuis le mois d’août en vue de trouver un nouveau local d’accueil à la hauteur de nos attentes furent laborieuses. Je me réjouis de cette collaboration avec la Croix-Rouge et l’ASBL qui gère l’église Sainte-Suzanne. Ce lieu, qui inspire la sérénité et la confiance, représente pour le CPAS de Schaerbeek un excellent compromis !"