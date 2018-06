Le chantier du boulevard Général Jacques: une vraie galère pour habitants et commerçants

Le chantier en cours sur le boulevard Général Jacques doit en principe se terminer pour le 31 août. En attendant, c'est la galère pour les riverains et les automobilistes, mais les commerçants aussi se sentent abandonnés, il faut dire que la commune a connu plusieurs gros chantiers au cours des dernières années.

Le quartier et ses habitants s'apprêtent donc à passer un été difficile, c’est le cas de Sarina et Julie, elle tiennent chacune un commerce à proximité du boulevard, isolées à cause des long mois de travaux, elles ont vu leur clientèle considérablement diminuer.

"Il y a un loyer, des charges, et on ne sait plus les assumer", explique la première, alors que la seconde déplore : "Cela fait six mois que j’ai cessé de me payer pour pouvoir continuer à garder mes employés."

Le quartier s'éteint

Les chantiers successifs ont morcelé le quartier, les clients se perdent dans les déviations.

"Soit ils ont trouvé d’autres boutiques et d’autres solutions, soit ils sont carrément partis sur internet, cela génère des surfaces vides et un quartier qui s’éteint, car un volet baissé cela veut dire des tags, les poubelles, l’entretien des façades qui ne se fait plus", ajoute la commerçante.

Un interminable été dans les chantiers

Ce n'est pas la commune qui dira le contraire, elle qui assiste sans pouvoir faire grand-chose à la succession de chantiers menés par la Région.

Viviane Teitelbaum, échevine du Commerce à Ixelles, en convient, la situation est très difficile: "En termes d’accessibilité aux maisons et commerces, c’est la galère, en termes de gestion des déchets également, car il n’y a pas de communication entre Bruxelles Mobilité et Bruxelles Propreté. C’est aussi très difficile en matière de sécurité pour pouvoir traverser."

La Région a bien promis une réforme du système d'indemnisation des commerçants. Mais aujourd'hui rien ne dit que Sarina et Julie y auront droit, un interminable été dans les chantiers s’annonce pour elles.