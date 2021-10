Le Centre Communautaire Maritime fête ses 15 ans à Molenbeek

Depuis 2006, le CCM ou le paquebot comme on l’appelle dans le quartier met en lien les habitants de toutes les générations et encourage les échanges sociaux et culturels. Il organise de nombreuses activités telles que des cours de couture, de langues, des ateliers vélos, des évènements culturels, des apéros et une école des devoirs également. "L’objectif c’est de se voir, de rencontrer d’autres personnes, de rencontrer les différents publics et les communautés qui vivent dans le quartier" explique Fabio Checcucci, le coordinateur du CCM. "Le centre a été créé il y’a 15 ans à l’initiative des habitants du quartier qui voulaient un lieu où se réunir et réaliser des projets".

Un lieu d'échanges et de rencontres

Un comité de quartier et l’intervention de la commune vont permettre sa mise en œuvre. "C’est comme cela que le centre a vu le jour ici dans les anciens bâtiments occupés jadis par L’oréal", poursuit le coordinateur. Et depuis sa création, le paquebot attire du monde, "avant la crise sanitaire, il y avait en moyenne 1000 personnes par semaine tant pour les activités que pour échanger et connaître du monde". Pour célébrer son anniversaire, le CCM prévoit le vendredi 8 octobre à 17 heures, le vernissage de l’exposition retraçant en images l’évolution du CCM. Il sera suivi de la présentation d’un livre "CCM, 15 ans d’histoire". A 19 heures, la projection d'un film sera suivie, à 19h30, d’un débat sur le passé, le présent et le futur du Centre Communautaire Maritime.