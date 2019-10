Le CDH va conserver un groupe politique au Parlement bruxellois

Un accord est intervenu entre les membres d'un groupe de travail formé au sein du Parlement. Le règlement fixant les conditions de reconnaissance d'un groupe politique sera allégé. Jusqu'à présent, il fallait qu'un parti obtienne au moins 10% du nombre total d'élus dans son groupe linguistique pour se voir reconnaître la qualité de groupe. Les députés francophones étant au nombre de 72, il fallait donc 7 député.e.s. Avec ses 6 élus issus du dernier scrutin régional, le CDH se situait donc en dessous de la limite fixée.

4 députés suffiront

Une fois modifié le règlement, il ne faudra plus que 4 élu.e.s pour former un groupe politique reconnu et ainsi bénéficier de substantielles facilités de travail : locaux, collaborateurs, présence au sein du bureau élargi, etc. La mesure fait l'objet d'un large consensus. Elle doit cependant encore faire l'objet d'un vote et certains partis n'excluent pas que le texte de base déposé par le CDH fasse l'objet d'amendements. Par ailleurs, le groupe de travail poursuivra ses discussions sur d'autres points dans le but d'améliorer le fonctionnement de la démocratie représentative. On sait, par exemple, que l'accord de majorité prévoit la mise sur pied de commissions parlementaires mixtes associant députés et citoyens. Ce qui nécessitera également une modification du règlement de l'assemblée régionale.