le CD&V veut faire de la Région bruxelloise la capitale de la Belgique

Et si le rôle de capitale était à l'avenir assuré par la région dans son ensemble et plus par la seule Ville de Bruxelles?

C'est l'idée défendue par le CD&V en pleine campagne électorale. Il faut dire qu'il y a un enjeu financier derrière cette proposition. La ville de Bruxelles reçoit en effet chaque année une enveloppe d’environ 115 million d’Euros de la part du gouvernement fédéral pour assumer les coûts inhérents à son statut de capitale.

Pour Bianca Debaets, secrétaire d’État CD&V du gouvernement bruxellois, la capitale de notre pays ne devrait pas se limiter à la Ville de Bruxelles mais bien aux 19 communes que compte la région.

"Pour plus d’uniformité et de cohérence, pour mieux répartir les moyens financiers que la Ville tire de son statut, il s’agit ici tout de même de quelques 117 millions d’euros", explique la responsable.

Un protocole décentralisé

Cet argent, il serait préférable, selon elle, de le mettre dans un fond de la Région : "Non seulement la Ville, mais aussi les 19 communes pourraient y faire appel pour soutenir des projets qui renforcent l’image de Bruxelles".

Dans cette configuration, les événements protocolaires ne se tiendraient plus d’office à l’hôtel de ville, sur la grande place, mais pourquoi pas dans les maisons communale d’autres communes bruxelloises, propose Bianca Debaets.

Scepticisme du côté de la Ville

Du côté de la Ville, on ne cache pas son scepticisme, pour Benoit Hellings, Premier Échevin, écolo : "On ne va pas changer le fait que c’est essentiellement dans le centre-ville que se tiennent ces événements. 117 millions qui servent à la sécurité, que se soit la Région ou la Ville qui s’en occupe, cela ne changera rien".

Pour mettre en place une telle réforme, il faudrait au minimum une loi spéciale voire une modification de la constitution. Pour l’échevin, "Plutôt que de jouer les apprentis sorciers en matière institutionnelle, pourquoi ne pas se concentrer sur une vraie collaboration entre les communes, la Ville de Bruxelles et la Région"?